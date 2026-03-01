Pruzzo: "La Roma domani dovrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex giallorosso Roberto Pruzzo ha commentato la sfida in programma domani tra Roma e Juventus, sottolineando come il match possa riservare opportunità interessanti per i capitolini: “La Roma domenica dovrà capire se potrà sfruttare le debolezze fisiche della Juventus, che sicuramente verranno fuori”, ha spiegato.

Secondo Pruzzo, sarà fondamentale per i giallorossi leggere correttamente la partita e approfittare di ogni spazio lasciato dagli avversari: “La Juventus ha qualità indiscutibili, ma quando mancano energie e ritmo, le partite diventano più equilibrate. Serve attenzione e concentrazione, soprattutto in fase difensiva e sui contropiedi”.

L’ex attaccante ha inoltre evidenziato il ruolo chiave dei singoli giocatori capaci di fare la differenza: “Se hai un Malen che ad ogni pallone che tocca fa gol, si può dire che la Roma ha qualche chance in più. L’occasione è importante, ma bisogna gestirla bene e non lasciare punti deboli agli avversari”.