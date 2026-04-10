Ranieri parla di Gasperini, intanto la Roma ne fa tre al Pisa con Malen: le top news delle 22

Nella serata di oggi è iniziata a tutti gli effetti la 32^ giornata di Serie A, che propone come primo piatto del menu del fine settimana il confronto dello stadio Olimpico tra Roma e Pisa. Al termine del primo tempo, i giallorossi sono rientrati negli spogliatoi con il punteggio di 2-0 in proprio favore, grazie alla doppietta segnata dal solito Malen. Una notizia meno positiva, invece, riguarda l'infortunio lamentato da Pellegrini poco prima dell'intervallo, proprio nella notte delle sue 300 partite in Serie A. Al rientro in campo, per l'olandese c'è stata ulteriore gloria: al 52' Malen ha fatto tripletta con il 3-0.

A tenere banco è però anche quanto avvenuto subito prima di Roma-Pisa, e in particolare le dichiarazioni di Claudio Ranieri. Il senior advisor dei Friedkin ha parlato nel pre-partita e ne ha approfittato per spendere qualche parola a proposito dei turbinii attorno alla figura dell'allenatore Gian Piero Gasperini e, nello specifico, a proposito dei colpi di mercato non troppo concordati.

Ha detto Ranieri: "Tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".