Ranieri: "Quagliarella alla Juve? È comunque un premio per lui, vediamo come finirà"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Claudio Ranieri ha detto la sua anche sulla possibilità che Fabio Quagliarella lasci la Sampdoria in questo mercato per trasferirsi alla Juventus: "Ho letto oggi di questa possibilità. Sicuramente è un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere. Aspetteremo gli eventi e vedremo”.

