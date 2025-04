Live TMW Ranieri: "Volevamo vincerla per i tifosi. Soulè? Stoffa pregiata"

La Roma vince di misura a San Siro contro l'Inter. A commentare il successo il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri. Segui su TMW la diretta testuale.

17.31 - Inizia la conferenza stampa

Che partita è stata?

"E' una partita che volevamo vincere per i nostri tifosi che non sono potuti venire. Voglio che i nostri tifosi siano contenti di quello che facciamo. Queste erano le indicazioni. La prima mezz'ora abbiamo fatto un bel calcio. Abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiudere la partita ma non ci siamo riusciti. Noi siamo stati bravi a chiudere tutti gli spazi. E' finita 1 a 0 e va bene. Vanno bene. Sono sempre tre punti".

Quando ha capito che il gruppo poteva supportare il gioco con 4 uomini offensivi? Ci aveva già lavorato?

"Certo. Ci ho lavorato, ma come avete notato poi, non avevo il punto di riferimento davanti. Così cerco di fare con quello che ho a disposizione. Con El Shaarawy e Baldanzi".

Su Soulè...E' molto migliorato...

"Lui ha capito quello che gli chiedevo sempre. Tutti devono sapere che deve succedere qualcosa di importante quando ha la palla. Deve essere pratico e rapido nel pensare. Gli dico sempre 'se punti un uomo fallo rapidamente'. Ora inizia a capire. E' un giocatore che non sa mai quello che può fare. Sta capendo che lSErie A è questa. Deve continuare a credere di migliorare quello che ha già di bono. Che è tanto. Lui è una stoffa molto pregiata".

Konè perno di centro campo... Come nasce questa idea?

"L'idea è venuta guardando la partita di Udine. Con. Dovbyk centravanti e poi il gioco dei tre mediani che si alternavano e lui che faceva schermo alla difesa. Ho cambiato Baldanzi per Shomurodov. Soulè in questo momento sta in un grande momento. Mancini? Quello è il suo ruolo. Chiama sbraita, incita. Interessante in quel ruolo".

Konè...

"Mancini lo tengo, Konè ho preferito toglierlo

Guarda la classifica?

"Ancora no, ma io onestamente sto pensando alla Fiorentina. Partita per partita. Io non voglio promettere. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Alla fine vedremo. Nessuno deve avere recriminazioni. Noi stiamo dando tutto noi setssi. Noi siamo squadra. Se riusciamo a giocare come nei primi minuti, meglio così".

Ci scommetterebbe ora un'euro?

"Io lavoro, non voglio scommettere. Io non ci capisco niente".

17.40 - Finisce la conferenza stampa