Raul Albiol apre al ritorno a Napoli: "In futuro chissà, vorrei tornare a fare qualcosa"

Il legame tra Raul Albiol e Napoli è rimasto intatto nonostante siano trascorsi diversi anni dal suo addio. Incontrato all'aeroporto di Valencia tra i tifosi napoletani di ritorno dalla trasferta di Champions League contro il Villarreal, lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Tele A e non ha escluso una nuova esperienza nel capoluogo campano, questa volta con un ruolo diverso da quello di calciatore: "In un futuro, poi, chissà. Vorrei tornare a Napoli a fare qualcosa. Sarebbe importante".

Albiol: "Mi emoziono quando vedo un napoletano"

Sei stagioni in maglia azzurra hanno lasciato un segno profondo nell'ex difensore, che conserva un rapporto speciale anche con i sostenitori partenopei. "La gente è molto affettuosa con me. Ho passato sei anni molto buoni lì", ha raccontato Albiol. Un affetto ancora vivo, come confermato dalle sue parole: "Mi emoziono quando vedo un napoletano o vado a Napoli". Lo spagnolo, comunque, non ha indicato quale potrebbe essere il suo eventuale ruolo né parlato di progetti concreti per il futuro.

L'augurio al Napoli dopo la sconfitta col Villarreal

Albiol si è soffermato anche sulla sfida disputata alla Cerámica, terminata con la sconfitta della squadra di Massimiliano Allegri. L'ex azzurro ha apprezzato il primo tempo del Napoli, riconoscendo invece la superiorità del Villarreal nella seconda parte della gara. Il risultato negativo non ha cambiato il suo auspicio per il cammino europeo della sua vecchia squadra: "Gli auguro un gran percorso in questa Champions". Albiol ha quindi concluso ribadendo il suo sostegno agli azzurri: "Lo voglio vedere arrivare lontano"