Raul Albiol: "Vorrei giocare Villarreal-Napoli. Ad Allegri serve tempo, ha giocatori forti"

Raul Albiol, doppio ex di Villarreal e Napoli, ha parlato a Sky Sport del match di Champions: "Sono emozionato, ho tanto affetto per entrambe, vorrei giocare un tempo da una parte e un tempo da un'altra. Spero in un bello spettacolo, che vinca il migliore".

Che clima ci sarà qua?

"L'atmosfera è bella, la Champions è diversa dal campionato. Queste partite non sono facili, il Napoli è una grande squadra, ci sarà un bell'ambiente. Negli ultimi 2-3 anni avevano la stessa idea di calcio, ora il tecnico nuovo ha cambiato e ci vuole tempo. I risultati non sono tanto buoni, ma il gioco è migliore, stanno comunque facendo fatica".

Il Napoli come lo vede?

"Serve tempo, c'è un allenatore nuovo, qualche giocatore nuovo e un po' di infortuni. Ci vuole pazienza, con i giocatori forti però è più facile lavorare e il Napoli li ha. Allegri inoltre ha tanta esperienza".

Farà il mister?

"Speriamo, vedremo in futuro. Ho avuto tanti allenatori bravi, se prendo il meglio di ognuno vinco il Pallone d'Oro degli allenatori".