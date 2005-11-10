Tonelli ritrova Albiol dopo l'esperienza al Napoli. Lo spagnolo entra nello staff tecnico dell'Empoli
Claudia Marrone
Di poco fa, il comunicato dell'Empoli, che ha annunciato - testualmente - "che a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra"; nella nota diffusa dal club, con il tutto che segue all'esonero di Matteo Andreoletti, è specificato che anche Francesco Tavano, che è stato vice di Tonelli nell'Under 17, entrerà a far parte dello staff tecnico. Ma le sorprese non finiscono qui: a collaborare con i due, ci sarà anche Raul Albiol, che dopo l'avventura con la maglia del Pisa nella passata stagione ha appeso le scarpette al chiodo.
Tutti e tre i protagonisti chiamati in causa, poi, saranno confermati nel futuro staff tecnico, che annovererà poi un primo allenatore in possesso del patentino idoneo per allenare in Serie B; patentino che al momento non possiede Tonelli, che sfrutterà però la deroga di 30 giorni per guidare la squadra.