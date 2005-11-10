Albiol: "Rafa Marin trovi la continuità che sta avendo adesso. Rrahmani più simile a me"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrale del Napoli Raul Albiol ha parlato del paragone con Rafa Marin: "Penso che siamo diversi a livello di caratteristiche. L’importante è che lui trovi la continuità che sta avendo adesso. Sta avendo fiducia, sta crescendo, con Allegri può fare un altro step e avvicinarsi ai difensori top".

Il difensore spagnolo ha poi commentato il fatto se si rivede in Rrahmani: "È un po’ più simile a me, certo. Ha fatto benissimo, è stato protagonista di due scudetti giocando sempre a un livello altissimo. Non è uno che si fa notare tanto, ma lo senti eccome. E sbaglia pochissimo. Una certezza per ogni allenatore".

E sulla partita di stasera fra Villarreal e la squadra di Massimiliano Allegri conclude: "Il Villarreal in casa vuole fare la partita. Pressa alto, fa calcio verticale. Vedremo se il Napoli deciderà di aspettare e ripartire o proverà ad aggredire alto. Il Villarreal ha giocatori di qualità in fase offensiva. Sarà una partita aperta".