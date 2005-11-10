TMW Radio Ravezzani sulla Juventus: "Elkann, come si fa a prendere uno come Comolli?"

Il giornalista Fabio Ravezzani ha rilasciato le une dichiarazioni nel corso del suo intervento alla radio di Tuttomercatoweb.com. In diretta Ravezzani si è soffermato sull'addio di Vlahovic alla Juventus e sulle voci di mercato relative a Palestra e a Svilar.

Vlahovic lascia definitivamente la Juventus, dato che non si è trovato l'accordo per il rinnovo. Ti aspetti qualche reazione da parte di Spalletti?

"La domanda però è: dove andrebbe? La Juventus ha comunque un organico importante e ai nastri di partenza non è così male. Certo, è anche vero che i tasselli mancanti principali, ossia quelli del portiere e dell'attaccante, non è che siano proprio irrilevanti. La verità è che John Elkann non ha avuto finora delle intuizioni così brillanti. Come si fa a prendere uno come Comolli? Dopo un anno non parla ancora l'italiano, senza dimenticare che si era presentato promettendo grandi cose grazie all'algoritmo. Per il futuro del serbo comunque il Napoli è molto più che un'ipotesi. Il Napoli se vuole fare una stagione ambiziosa potrebbe ampliare ancora il pacchetto offensivo".

L'Inter nel frattempo lascia andare Dumfries, preparando l'assalto a Palestra. La valutazione sul ragazzo di 50 milioni dell'Atalanta è eccessiva?

"Io non sono così scandalizzato. Se tu valuti il fatto che ha ventuno anni, che è stato uno dei migliori esterni destri dell'ultima stagione e che negli ultimi anni gente come Emerson Royal, Estupinan e Joao Mario sia costata venti milioni, forse il prezzo per Palestra non è così eccessiva. Poi le valutazioni si adeguano sempre anche alla disponibilità delle big europee".

La Roma invece ha fatto bene a rifiutare 50 milioni dal Chelsea per Svilar?

"Io apprezzo l'approccio dei Friedkin, ma la Roma rimane la peggior squadra per situazione debitoria in Italia però. La domanda è se questa strategia possa durare a lungo nel tempo".