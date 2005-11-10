Reja: "Napoli, Allegri va sostenuto. E' un eccezionale uomo di calcio, sa come uscirne"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha parlato del Napoli: "Se ragioniamo attraverso il risultato, è andata male; se riflettiamo su certi episodi e sezioniamo le partite, poteva essere un’altra storia. Ad esempio, di cosa staremmo parlando se al 90’ a San Siro Anguissa l’avesse buttata dentro e se sempre al 90’ al Maradona De Bruyne avesse trovato qualcuno per il pari?".

Su Allegri prosegue: "Io credo che Max debba essere ottimista e vada sostenuto, mentre avverto da lontano un pizzico di disfattismo. Ci sta la delusione, e ci mancherebbe, ma diciamo anche altro: ha pescato tre avversari contro le quali chiunque avrebbe potuto perdere. Il peggio è passato, i segnali sono positivi: con l’Inter l’ha giocata a viso aperto; con l’Arsenal l’ha studiata in maniera diversa, ha subito ma ha resistito ed ha avuto più di un’occasione per fargli male".

La medicina resta una sola: "La vittoria, chiaramente. Con il Bologna saranno vietate le distrazioni, servirà riemergere con le qualità che non mancano. Si sono viste cose interessanti, in certi momenti, però è chiaro che poi la realtà viene alterata dal risultato: avesse preso anche solo due pareggi tra Inter e Arsenal, del Napoli si parlerebbe diversamente. Ma Allegri è un eccezionale uomo di calcio, conosce queste dinamiche, sa come uscirne".