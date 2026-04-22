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Reja: "Atalanta e Lazio grandi collettivi. CDK ha classe, Zaccagni è il faro biancoceleste"

Reja: "Atalanta e Lazio grandi collettivi. CDK ha classe, Zaccagni è il faro biancoceleste"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 09:22Serie A
Andrea Piras

Atalanta e Lazio si giocano una buona fetta di futuro. Questa sera alla New Balance Arena, ci sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con l'Inter che attende di conoscere la sua avversaria. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha commentato:

"Atalanta e Lazio attraversano un momento più che buono, come dimostrano le partite giocate in campionato nell’ultimo weekend. Sono entrambe motivatissime e sono sicuro che ognuna delle due inseguirà la finale di Coppa Italia provando ad imporre il proprio gioco sull’altra. La favorita? Sfida molto equilibrata. ma dico 60% Atalanta e 40% Lazio. Lo dico soprattutto per il fattore campo, che a Bergamo pesa parecchio".

Su chi possano essere gli uomini decisivi il doppio ex è sicuro: "De Ketelaere e Raspadori da una parte, Zaccagni e Noslin dall’altra. Il belga dell’Atalanta è un giocatore di grande classe, quando si accende è capace di qualsiasi cosa. Raspadori è uno che se una chance difficilmente perdona. Nella Lazio Zaccagni è il faro, rifinisce e finalizza. Quando è in giornata non lo fermi mai. E poi c’è Noslin che a me fa impazzire. Ha grandi numeri, sabato a Napoli lo ha dimostrato. E credo che possa crescere ancora. Detto questo, Atalanta e Lazio sono grandi collettivi, la può decidere qualunque giocatore".

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