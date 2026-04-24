Repice: "Lautaro Martinez mi esalta. Chivu fa un record per l'Inter se vince lo Scudetto"

Francesco Repice, iconica voce delle radiocronache calcistiche per Radio Rai, ha parlato al Messaggero Veneto in un'intervista nella quale rende omaggio a una figura che lo ha ispirato nel suo mestiere, e non l'ha fatto soltanto con lui, come Bruno Pizzul. Che ricorda così: "Ero ai Mondiali del 2002, un ragazzino. Cercavo di parlare con lui di pallone, per un confronto: Bruno cercava di uscire dall'argomento, gli piaceva parlare anche di altro. Ricordo anche che dopo Italia-Croazia passò una persona con un distillato giapponese, gli dissero che c'era la grappa e chiese che portassero i bicchieri. C'era anche Bulgarelli e rideva".

Il contesto che Repice oggi racconta è quello di un calcio italiano il cui movimento appare in seria crisi: "Riaprire il capitolo Nazionale non è facile e nelle coppe europee non sono rimaste più squadre italiane. E nelle ultime partite di Bologna e Fiorentina non c'è stata sfida. Vedo che tutti hanno soluzioni per ripartire, attorno a me, io non ho ricette".

La squadra di Serie A per eccellenza degli ultimi anni si chiama Inter, che può provare a fare una storica doppietta con Serie A e Coppa Italia. Ne parla così Repice: "L'importante è vincere un trofeo e stanno per farcela, bravo Chivu: se vince lo Scudetto, sarà il più giovane allenatore esordiente ad esserci riuscito nella storia dell'Inter. E in finale di coppa è favorita, anche se lì è una storia a sé". C'è un giocatore che ancora la esalta? C'è, spiega Repice: "Lautaro Martinez. Per alcuni gol, difficili, che ha realizzato e perché lo vedo come uno su cui puntare forte: fa reparto, è un leader e campione del Mondo".