Ufficiale La Juve riparte dalle conferme: Boga riscattato dal Nizza, è bianconero a titolo definitivo

Jérémie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. "Il Club ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dall'OGC Nice. Boga ha firmato un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029", fa sapere la Juventus con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Nei suoi primi mesi con la maglia della Juventus, l'esterno ivoriano si è inserito rapidamente nelle rotazioni della squadra, collezionando 17 presenze complessive fra competizioni nazionali e internazionali, mettendo a segno 4 gol e servendo 1 assist. Congratulazioni Jérémie, ci vediamo in campo!

Le cifre dell'affare

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Jérémie Boga, dalla società OGC Nice, per un corrispettivo di € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.