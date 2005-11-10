Ufficiale Zaniolo è ufficialmente un giocatore dell'Udinese: riscatto dal Galatasaray e rinnovo fino al 2029

E' ufficiale il riscatto di Nicolò Zaniolo da parte dell'Udinese, che ha annunciato la permanenza dell'italiano sul proprio sito ufficiale: "Nicolò Zaniolo è bianconero a titolo definitivo. Udinese Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita.

Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo".