Reynolds, Montiel e Lirola: il valzer dei terzini e tre protagonisti pronti a cambiare

I terzini al centro del mercato. Già, perché è stata una giornata dove gli uomini di difesa, sulla destra in particolare, sono saliti all'onore delle cronache sotto più aspetti e in diverse piazze. In primis la Juventus, vicina a definire l'arrivo di Bryan Reynolds dal Dallas. Il giocatore ha messo in stand by il Bruges in Belgio e spinto per provare a vestire il bianconero. Non lo farà subito, visto che la Juve non ha il posto da extracomunitario, ma andrà in prestito al Benevento. La trattativa è in fase avanzata, sul giocatore c'era anche la Roma che però ha virato con forza su Gonzalo Montiel. Ai dettagli l'affare col River Plate, affare da 7 milioni di euro, il giocatore ha detto sì e anche il club di D'Onofrio sembra propenso ad accettare il trasferimento. All'estero cerca un esterno di difesa l'Olympique Marsiglia ed è ai dettagli per il passaggio di Pol Lirola dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto.