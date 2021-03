Riscatto subito o rinnovo del prestito: il futuro di Alvaro Morata alla Juventus non è in dubbio

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione degli attaccanti della Juventus con uno sguardo al futuro. Una delle situazioni calde è quella di Alvaro Morata, attaccante arrivato la scorsa estate a Torino in prestito oneroso: la Juventus a fine anno avrà la possibilità di prolungare il prestito per un'altra stagione pagando 10 milioni e posticipando il riscatto all'estate del 2022 per 35 milioni. Oppure, mettendo sul piatto 45 milioni, il cartellino di Morata potrebbe essere riscattato definitivamente. Il dubbio è solo questo, con la permanenza che non è comunque in discussione. Molto, nella doppia ipotesi, sarà legato alle convenienze di bilancio della Juventus e dello stesso Atletico Madrid.