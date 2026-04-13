Ritmo alto, tante azioni e il gol di Gosens: termina 1-0 il primo tempo tra Fiorentina e Lazio

Termina 1-0 il divertente primo tempo tra Fiorentina e Lazio. Tante azioni da una parte e dall’altra, ma sono i viola a trovare il gol che finora decide l’incontro grazie al colpo di testa realizzato da Robin Gosens al 28’.

Lazio subito vicina al gol

Partenza a razzo della formazione capitolina, ad un passo dal gol dopo poco più di due minuti con un piazzato di Zaccagni dopo una serie di errori della difesa gigliata nel quale De Gea si supera distendendosi alla sua sinistra e deviando in angolo con la punta delle dita. Al 9’ doppia grande chance per parte: prima una dormita di Gosens spalanca un’autostrada a Cancellieri che si fa ipnotizzare da De Gea a tu per tu dallo spagnolo. Sul ribaltamento di fronte riceve Piccoli dal limite dell’area che si gira e calcia una bordata che finisce di pochissimo a lato.

Gosens la sblocca alla mezz’ora

Passano i minuti ed è la Fiorentina a prendere in mano il pallino del gioco, trovando il gol che sblocca la partita al 28’ dopo un bel cross dalla destra di Harrison che trova sul secondo palo la testa di Gosens, bravissimo a svettare su Lazzari e a battere Motta dopo che la palla ha sbattuto sul palo interno. Sul finale la Lazio prova a riacciuffare il pareggio con un tentativo al limite dell’area di Zaccagni che finisce facile preda dei guantoni di De Gea.