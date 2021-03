Rivedi Gasperini alla vigilia del Real Madrid: "Ci crediamo, ma non ci snatureremo"

Ospite di Sky Sport Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale: "Le polemiche e il rosso dell'andata? Quella è un'altra gara, adesso dobbiamo pensare al ritorno. Abbiamo comunque una chance e vogliamo giocarcela al meglio possibile. Abbiamo mille motivazioni per poterlo fare. L'importante sarà l'approccio alla gara, i primi minuti saranno fondamentali per capire quelli che saranno gli equilibri, se riusciremo a contenerli e a proporci in avanti. Il nostro obiettivo è restare il più a lungo possibile in partita, di sicuro non snatureremo il nostro modo di giocare. Sportiello o Gollini? Non do la formazione...". Rivedi l'intervista del tecnico orobico ai microfoni dell'emittente satellitare.