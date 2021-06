Rivedi Mancini alla vigilia della Turchia: Dispiace per Pellegrini, ma gruppo è molto unito"

Tutto pronto per l’esordio a Euro 2020 dell’Italia di Roberto Mancini, in campo domani nella gara inaugurale contro la Turchia: “Io credo che sia importante creare empatia all’interno del gruppo - dice il ct a Sky - per poter andare avanti bene nei momenti di difficoltà. Noi speriamo di poter continuare a giocare bene, fare risultato, questo è il nostro obiettivo. Pellegrini e Sensi? Siamo dispiaciuti per i loro infortuni, sono giocatori importanti che sanno ricoprire molti ruoli e meritavano di giocare questi Europei. Fa parte però del nostro lavoro. Creare empatia nel gruppo è importante per andare avanti bene nei momenti di difficoltà con l'obiettivo di continuare a giocare bene e divertire. Ci dispiace per Pellegrini, come giocatore, come ragazzo, è triste lasciare l'Europeo così all'ultimo giorno. Stava benissimo, anche ieri. È un grande dispiacere per tutti.