Rivedi Muriel alla vigilia di Atalanta-Real: "Orgoglioso di vestire questa maglia"

L'attaccante dell'Atalanta, Luis Muriel, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, rispondendo alla domanda sul perché non sia riuscito in carriera a vestire maglie prestigiose come quella dei Blancos nonostante le sue doti tecniche sopra la media: "Sono dove devo essere. Mi sto godendo tantissimo quello che sto facendo con la maglia dell'Atalanta. Tanti giocatori vorrebbero essere al posto mio in questo momento, per me è una grande soddisfazione. Poi giocare per il Real Madrid è un sogno per tutti, ma noi siamo una delle squadre che gioca meglio a calcio". Rivedi l'intervista dell'attaccante colombiano.