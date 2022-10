Roma, Abraham: "Sempre bello fare gol. Avremmo potuto segnare di più, ma va bene così"

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 2-1 contro l'HJK Helsinki: "E' sempre bello fare gol, sono un attaccante a cui piace segnare ma negli ultimi tempi per me è stato complicato. Bisogna restare pazienti, quest'oggi finalmente mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto. C'è sempre un po' di delusione quando non si segna, ma in queste situazioni è fondamentale mantenere la calma e continuare a dare una mano alla squadra".

Che partita è stata?

"E' stata una partita difficile, ma lo sapevamo. Nel primo tempo non abbiamo iniziato particolarmente bene, poi siamo cresciuti col passare dei minuti: avremmo potuto fare più di due gol, ma va bene così".