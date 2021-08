Roma, Abraham: "Sono pronto per giocare. Dovrò adattarmi alla A ma non ho paura"

Tammy Abraham, nella sua intervista ai canali ufficiali della Roma, ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: "Credo in me stesso, nella mia capacità di segnare, devo solo aiutare la squadra il più possibile. So che è un campionato diverso e devo adattarmi velocemente. Non ho paura di andare in campo. Ho iniziato il precampionato con il Chelsea, sto bene. Ho anche giocato qualche amichevole estiva, quindi sono pronto".