Roma, accelerata sul nuovo stadio: Gualtieri annuncia la fase decisiva. E il club si muove
Il progetto del nuovo stadio della Roma entra in una fase cruciale. A confermarlo è stato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, intervenuto durante il Roma REgeneration Forum all’Auditorium della Tecnica all’Eur. Il primo cittadino ha parlato dell’investimento previsto per l’impianto di Pietralata, destinato a superare il miliardo di euro.
“Dopo l’avvio dei lavori per il termovalorizzatore, sta per iniziare la conferenza dei servizi decisoria che porterà a far partire entro un anno un altro investimento da un miliardo, lo stadio della Roma”, ha dichiarato Gualtieri, come riporta il Corriere dello Sport.
Intanto il club giallorosso ha mosso un ulteriore passo formale nell’iter autorizzativo. La Roma ha infatti inviato una PEC al commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, l’ingegner Massimo Sessa, chiedendo l’avvio della conferenza dei servizi decisoria e del PAUR, il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
I tempi ordinari previsti sono di 90 giorni, con possibilità di una proroga di ulteriori 30. L’obiettivo del club è chiudere questa fase entro luglio, così da rispettare le scadenze fissate dalla UEFA per Euro 2032.
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