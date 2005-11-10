Angelino torna a casa. La Roma ha trovato l'accordo col Deportivo per il suo trasferimento
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L'esterno sinistro, 29 anni, aveva lasciato il club galiziano quando ne aveva 16. Chiude l'esperienza italiana, dove era arrivato a gennaio 2024
Angeliño sarà un giocatore del Deportivo. L'esterno sinistro, 29 anni, torna nel club dove ha giocato fino ai 16 anni, prima di trasferirsi al Manchester City. Accordo raggiunto con la Roma sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano.
Si chiude dopo due anni e mezzo l'esperienza alla Roma
L'esterno era legato al club giallorosso con un contratto fino al 2028. Nell'ultima stagione ha visto pochissimo il campo, appena 426' spalmati in 9 apparizioni. Il giocatore era arrivato a Roma nel gennaio del 2024
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