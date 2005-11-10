Angelino torna a casa. La Roma ha trovato l'accordo col Deportivo per il suo trasferimento

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L'esterno sinistro, 29 anni, aveva lasciato il club galiziano quando ne aveva 16. Chiude l'esperienza italiana, dove era arrivato a gennaio 2024