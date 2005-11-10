Roma, bagno di folla per l'inizio del ritiro. Dybala rinnova fino al 2027: “La storia continua”

Inizia la stagione della Roma: Trigoria si riempie di tifosi per il raduno degli uomini di Gasp. Pellegrini assente, Dybala rinnova e pensa alla Champions.

Il primo giorno di scuola. Questo era il clima che si respirava a Trigoria nella mattinata di ieri. Gian Piero Gasperini e i suoi ragazzi sono tornati a riempire il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” per iniziare la preparazione estiva in vista della stagione che vedrà la Roma tornare in Champions League.

Roma, inizia il raduno estivo: bagno di folla a Trigoria Complice l’entusiasmo del terzo posto conquistato in extremis nello scorso campionato, oltre 100 tifosi si sono radunati a Piazzale Dino Viola per riabbracciare i propri idoli, approfittandone per scattare qualche foto e farsi autografare maglie e palloni. Tra i più acclamati dalla folla sono stati Soulé e Wesley, mentre Ghilardi si è detto carico in vista della prossima stagione.

Il grande assente è stato Lorenzo Pellegrini. Dopo vent’anni anni in giallorosso tra giovanili e Prima Squadra, il centrocampista romano e romanista ha saltato il primo giorno di lavoro: i colloqui con la società per il rinnovo proseguono, ma al momento c’è ancora distanza tra le parti, motivo per cui non figura neppure tra i convocati per il ritiro.