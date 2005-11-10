Roma, bagno di folla per l'inizio del ritiro. Dybala rinnova fino al 2027: “La storia continua”
Il primo giorno di scuola. Questo era il clima che si respirava a Trigoria nella mattinata di ieri. Gian Piero Gasperini e i suoi ragazzi sono tornati a riempire il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” per iniziare la preparazione estiva in vista della stagione che vedrà la Roma tornare in Champions League.
Roma, inizia il raduno estivo: bagno di folla a Trigoria
Il grande assente è stato Lorenzo Pellegrini. Dopo vent’anni anni in giallorosso tra giovanili e Prima Squadra, il centrocampista romano e romanista ha saltato il primo giorno di lavoro: i colloqui con la società per il rinnovo proseguono, ma al momento c’è ancora distanza tra le parti, motivo per cui non figura neppure tra i convocati per il ritiro.
Roma, ufficiale il rinnovo di Dybala. La Joya: “La storia continua”
Sebbene non si sia mostrato ai tifosi, Paulo Dybala era comunque presente a Trigoria. Nel primo pomeriggio è arrivata la tanto attesa ufficialità del rinnovo di contratto fino al 2027, con l’opzione di estenderlo fino al 2028. Ai canali ufficiali del club, la Joya ha dichiarato: “Poter indossare ancora la maglia della Roma per me è un privilegio, sono certo che saremo molto orgogliosi di quello che riusciremo a fare nelle notti europee”. L'obiettivo, ora, è trasformare questo entusiasmo in risultati sul campo.