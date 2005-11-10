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Sambenedettese, colpo in prospettiva per prima squadra e Primavera: ecco Barraco
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La U.S. Sambenedettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore classe 2009 Alberto Barraco proveniente dall’FC Trapani 1905.
Nato ad Erice, il giovane portiere siciliano ha svolto tutta la trafila del settore giovanile granata fino alla convocazione in prima squadra nella stagione appena trascorsa.
Barraco entrerà a far parte della prima squadra e disputerà le gare ufficiali con la Primavera 4. Un grande in bocca al lupo ad Alberto per la sua nuova avventura in rossoblù!
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