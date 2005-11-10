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Ternana Women, innesto d'esperienza in attacco: Gelmetti firma per un anno

Ternana Women, innesto d'esperienza in attacco: Gelmetti firma per un anno
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:36Calcio femminile

Nuovo innesto per la Ternana Women che si assicura le prestazioni dell'esperta attaccante Gelmetti, lo scorso anno protagonista della promozione in Serie A del Como 1907.

Questa la nota del club umbro

Martina Gelmetti è una nuova calciatrice della Ternana Women. Il club rossoverde è felice di annunciare l’arrivo dell’attaccante veronese, che ha sottoscritto un contratto annuale.

Classe 1995, Gelmetti porta in dote un percorso ricco di esperienze tra Serie A e Serie B, oltre a un’importante parentesi nel campionato svizzero. Cresciuta nel settore giovanile del Bardolino Verona, ha esordito giovanissima nella massima serie, arrivando a disputare anche la UEFA Women’s Champions League con la maglia dell’AGSM Verona. Nel corso della carriera ha collezionato oltre 300 presenze ufficiali tra Serie A, Serie B e Serie C, realizzando più di 160 reti. Nel suo palmarès figurano lo Scudetto di Serie A conquistato con l’AGSM Verona nella stagione 2014/15, oltre al campionato svizzero e alla Coppa Svizzera vinti con il Neunkirch nel 2016/17.

Nell’ultima stagione ha contribuito alla promozione in Serie A del Como 1907. L’arrivo di Gelmetti in rossoverde racconta anche una storia che parte da lontano. Tra le maglie indossate in carriera c’è infatti anche quella della Pink Bari, società nella quale l’attaccante ha condiviso un’importante esperienza professionale con l’attuale Direttore Generale e Sportivo della Ternana Women, Isabella Cardone. Un rapporto di stima costruito negli anni che oggi trova un nuovo capitolo a Terni, dove Gelmetti ritrova anche diverse compagne con cui aveva già condiviso quello spogliatoio.

Le dichiarazioni di Martina Gelmetti

:

“Sono anni che percepisco un forte e sincero interesse nei miei confronti da parte della Ternana Women. Quest’anno non potevo dire di no. Ogni cosa ha il suo momento e sento ora è quello giusto per accettare. Sono maturata molto negli ultimi anni e sono pronta per tornare in Serie A con questi colori. Voglio essere incisiva e farmi trovare sempre pronta, riscoprire pienamente il mio valore tornando a confrontarmi con questa categoria dopo tanti anni e continuare a migliorarmi. Tornare in Serie A distanza di tredici anni è come permettere alla bambina che ero di ricominciare finalmente a sognare.

Vorrei che la Ternana Women diventasse quella squadra che nessuno vorrebbe affrontare, perché troppo ostica. C’è una parola che porto sempre con me: Ichinen, che significa determinazione nell’istante di vita. È un principio che mi accompagna ogni giorno e che voglio portare anche in questa nuova esperienza”.

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