Ufficiale Lazio, Grassadonia confermato in panchina. E ci sono cinque nuovi acquisti

Arrivano Le Mouel, Sciabica, Masu, Zannini e Longobardi. Confermate Visentin, Goldoni e Castiello. Torna Cetinja fra i pali

La Lazio ha pubblicato sui propri canali social un lungo comunicato sulla formazione femminile confermando la presenza del tecnico Gianluca Grassadonia, che era stato accostato alla Reggina, oltre a diverse calciatrici - da Eleonora Goldoni a Noemi Visentin - e annunciando anche l'arrivo di cinque volti nuovi:

"Terminate le vacanze, è tempo di tornare in campo per la Lazio Women, pronta ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo, ambizione e la volontà di confermarsi protagonista. La rosa a disposizione di mister Grassadonia si arricchisce di cinque nuovi innesti, chiamati a dare qualità, esperienza e prospettiva al progetto biancoceleste".

Le nuove arrivate

In linea mediana arriva Margaux Le Mouël, centrocampista francese classe 2001, reduce dalle esperienze con Guingamp, Paris FC, con cui ha conquistato la Coppa di Francia nel 2025, e Marsiglia, dove ha collezionato oltre venti presenze nell’ultima stagione. Dopo il percorso nelle selezioni giovanili transalpine, Le Mouël ha già esordito anche con la nazionale maggiore francese.

A rinforzare il centrocampo c’è anche Manuela Sciabica, che vestirà la maglia della Lazio Women con la formula del prestito dalla Juventus F.C. La centrocampista siciliana, classe 2006, vanta già circa settanta presenze in Serie A tra Sassuolo e Napoli Women, oltre a più di trenta apparizioni con le nazionali giovanili italiane, dall’Under 16 all’Under 23.

Due gli innesti per il reparto difensivo. Arrivano Carlotta Masu a titolo definitivo dal Parma Calcio Women, classe 2001, con esperienze in Serie A tra le ducali e Como Women, e Carola Zannini, difensore classe 2005 reduce dalla positiva stagione con il Cesena. Nel suo percorso figurano anche la promozione in Serie A conquistata con la Ternana Women e le convocazioni nelle rappresentative giovanili azzurre.

In attacco approda invece Anna Longobardi, giovane talento classe 2006, che arriva in prestito dall’A.C. Milan. Dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera con le rossonere nella stagione 2023/24, Longobardi ha proseguito il proprio percorso di crescita in Spagna con l’Atletico Madrid Under 23

Accanto ai nuovi arrivi, la Lazio Women riparte da un gruppo solido e ricco di punti di riferimento

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A guidare la squadra sarà ancora la capitana Antonietta Castiello, pronta a vivere la sua quattordicesima stagione in biancoceleste, insieme a Noemi Visentin, protagonista assoluta della storia recente del Club con cinquantotto reti realizzate con l’aquila sul petto. La retroguardia potrà nuovamente contare sull’esperienza della nazionale irlandese Megan Connolly e sul rientro di Martina Zanoli, determinata a ritrovare continuità sulla corsia mancina. In mezzo al campo restano punti fermi Eleonora Goldoni, che ha già collezionato settanta presenze con la maglia della Lazio, ed Emma Martin, pronta ad affrontare la sua seconda stagione nella Capitale. Tra i pali, infine, torna in biancoceleste Sara Cetinja, rientrata dopo l’esperienza in prestito allo Zurigo, affiancata dalla confermata Francesca Gregori.

Una squadra rinnovata, ma costruita su basi solide, che si prepara ad affrontare la nuova stagione con determinazione, spirito di appartenenza e la volontà di continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni".