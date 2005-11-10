Juventus, visite mediche e primi sorrisi: Douglas Luiz si gioca il futuro

I tifosi accolgono i bianconeri al JMedical: Thuram preoccupa per la fasciatura al ginocchio, Douglas Luiz sorride ma resta un nodo di mercato

Quella di ieri è stata una giornata intensa in casa Juventus. I giocatori bianconeri sono sfilati alla spicciolata al JMedical per le tradizionali visite mediche di inizio stagione, dando ufficialmente il via alla nuova annata. Ad accogliere i calciatori erano presenti anche tantissimi tifosi juventini, desiderosi di salutare da vicino i propri beniamini dopo la pausa estiva. Tra autografi, selfie e sorrisi, il clima è stato quello delle grandi occasioni. Tutti i giocatori si sono fermati con i sostenitori, dimostrando grande disponibilità e alimentando l’entusiasmo in vista del raduno alla Continassa. Per molti è stato il primo vero contatto con il popolo bianconero dopo le vacanze. Ora l’attenzione si sposterà sul lavoro sul campo agli ordini di Luciano Spalletti, con una preparazione che si preannuncia fondamentale per la stagione che sta per iniziare.

Thuram, Kalulu e Zhegrova conquistano i tifosi al JMedical

I calciatori più acclamati dai tifosi bianconeri sono stati Khéphren Thuram, Pierre Kalulu ed Edon Zhegrova, accolti da applausi e cori fin dal loro arrivo al JMedical. In realtà, tutti i giocatori della Juventus si sono dimostrati molto disponibili con le persone presenti all’esterno del centro medico, concedendo tempo per fotografie, autografi e qualche breve scambio di battute. Il momento che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato però quello dell’arrivo di Thuram. Il centrocampista francese si è infatti presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio, particolare che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi. Nel finale della scorsa stagione aveva accusato proprio un fastidio a quell’articolazione, problema che ne aveva limitato il rendimento e impedito di esprimersi al massimo delle sue possibilità. Nonostante ciò, il francese è apparso sereno e determinato ad affrontare il nuovo anno. L’obiettivo sarà quello di iniziare la preparazione senza particolari limitazioni e ritrovare fin da subito la migliore condizione fisica. La speranza, sia del giocatore sia dello staff tecnico, è che quel problema appartenga ormai al passato. Spalletti punta molto sulle qualità di Thuram e spera di averlo a disposizione al massimo della forma fin dalle prime settimane di lavoro. Il centrocampista sarà infatti uno degli elementi chiave della mediana bianconera nella stagione ormai alle porte.

Douglas Luiz sorride, ma il suo futuro resta tutto da scrivere

Tra i giocatori arrivati al JMedical c’era anche Douglas Luiz, apparso particolarmente sorridente e rilassato durante tutta la mattinata. Il centrocampista brasiliano si è fermato per diversi minuti con i tifosi presenti, cercando di soddisfare tutte le richieste tra selfie, autografi e fotografie. Un atteggiamento molto apprezzato dal popolo bianconero, che gli ha riservato un’accoglienza calorosa. Adesso, però, sarà soprattutto il campo a dire quale sarà il futuro del giocatore. Douglas Luiz è rientrato dal prestito all’Aston Villa e nelle prossime settimane sarà valutato attentamente da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico a decidere se concedergli una nuova opportunità oppure se ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Il centrocampo della Juventus è infatti particolarmente affollato e soltanto eventuali cessioni potrebbero aprire spazio a nuovi innesti. Per questo motivo il brasiliano rappresenta uno dei principali snodi del mercato bianconero. Tenerlo in rosa significherebbe scommettere sul suo rilancio, una scelta che comporterebbe anche qualche rischio dopo l’ultima stagione. Dall’altra parte, una sua partenza consentirebbe di liberare spazio nell’organico, anche se Giovanni Carnevali sa bene che, allo stato attuale, un trasferimento in prestito rappresenta l’ipotesi più concreta per il futuro del centrocampista.