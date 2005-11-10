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Folgore Caratese, arriva l'esterno offensivo Di Dio. Lo scorso anno era al Casarano

Folgore Caratese, arriva l'esterno offensivo Di Dio. Lo scorso anno era al Casarano TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 22:03Serie C

Nuovo innesto per la Folgore Caratese che ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo Di Dio dal Casarano. Questa la nota del club lombardo:

"La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Flavio Di Dio.

Esterno d’attacco classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Bologna, per poi costruire il proprio percorso tra i professionisti con le maglie di Teramo, Picerno, Giugliano, Audace Cerignola, Lecco e Casarano.

Nel suo percorso in Serie C ha totalizzato oltre 110 presenze, impreziosite da 3 gol e 4 assist. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Casarano, con cui ha collezionato 22 presenze".

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