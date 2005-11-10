Ufficiale Folgore Caratese, arriva l'esterno offensivo Di Dio. Lo scorso anno era al Casarano

Nuovo innesto per la Folgore Caratese che ha annunciato l'arrivo dell'esterno offensivo Di Dio dal Casarano. Questa la nota del club lombardo:

"La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2028, di Flavio Di Dio.

Esterno d’attacco classe 2002, è cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Bologna, per poi costruire il proprio percorso tra i professionisti con le maglie di Teramo, Picerno, Giugliano, Audace Cerignola, Lecco e Casarano.

Nel suo percorso in Serie C ha totalizzato oltre 110 presenze, impreziosite da 3 gol e 4 assist. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Casarano, con cui ha collezionato 22 presenze".