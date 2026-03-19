Roma-Bologna 3-3, un'occasione e due cambi: così finisce il primo tempo supplementare
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Niente da fare, il risultato del match dell'Olimpico tra Roma e Bologna resta ancora sul 3-3 anche al termine del primo tempo supplementare. Da segnalare in questi ulteriori 15 minuti di gioco un tiro di Celik deviato in angolo da Ravaglia al 93', così come la sostituzione di Pobega con Moro al 91' e quella di Pisilli con El Aynaoui al 104'. Adesso, il secondo tempo supplementare.
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