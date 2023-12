Roma, Bove: "Con il Servette gli episodi non ci hanno aiutato. Ora testa alla gara di domenica"

vedi letture

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, è intervenuto ai canali ufficiali del club giallorosso dopo il pari di ieri sul campo del Servette. Un risultato che complica il passaggio diretto agli ottavi di Europa League e che quasi sicuramente costringerà la Roma ad affrontare il playoff: "È stata una partita molto combattuta e dura su un campo difficile. Secondo me, gli episodi non ci hanno aiutato, non siamo riusciti a fare il gol vittoria e usciamo rammaricati da questa partita. Sicuramente ripartiremo al massimo già da domenica, che c'è una partita da vincere".

Cosa è mancato alla squadra? Forse un po' di ritmo?

"Forse sì, abbiamo sofferto molto alcune loro ripartenze. Erano tutti chiusi e appena recuperavano palla ripartivano in modo veloce. Stiamo lavorando molto sulle transizioni, anche con l'Udinese era il fulcro della partita e lavoreremo per migliorare questo tipo di cose che a volte ci mettono in difficoltà".