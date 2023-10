Roma, Bove dopo il 2-0 allo Slavia Praga: "Se giochiamo così diventa difficile per tanti"

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali dopo il 2-0 contro lo Slavia Praga: "È stata una vittoria meritata, siamo entrati in campo molto bene e l'approccio è stato quello che il mister ci aveva chiesto. Abbiamo controllato la partita senza problemi, loro sono una squadra forte, ma oggi abbiamo dimostrato quello che valiamo ed è un meritato primo posto nel girone per ora".

Ha segnato subito un grandissimo gol.

"Sì, ho spostato la palla e non ci ho pensato su, ho calciato. L'approccio era la cosa più importante, siamo contenti così perché dovevamo dimostrare che venire qui a giocare non è una cosa semplice con l'atmosfera che c'è, con la nostra aggressività e mentalità. Se giochiamo così diventa difficile per tanti avversari".

Adesso i numeri sono dalla vostra parte.

"Sì, sicuramente sono questi. Ci tengo a sottolineare la fase difensiva, se ognuno fa un metro in più per il compagno, ci aiutiamo e siamo compatti è molto difficile farci gol. A segnare siamo bravi, ci godiamo questa striscia di vittorie e pensiamo alla prossima come abbiamo sempre fatto".