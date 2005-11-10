Napoli, per Badiashile esami ok: il difensore è partito per Napoli, Allegri lo aspetta
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Il centrale francese del Chelsea ha superato tutti gli esami, ora il viaggio verso Napoli
Stando a quanto rivela Sky Sport, il Napoli è in fase di chiusura per quanto riguarda l'arrivo di Benoît Badiashile: il difensore ha svolto anche esami supplementari per quanto riguarda la parte cardiologica. Tutti i risultati sono stati positivi, quindi tutto procede come da programma.
3 milioni di prestito più 27 di riscatto: queste le cifre dell'accordo
Il classe 2001, ormai ex Chelsea, è in viaggio verso Napoli in macchina dove potrà unirsi alla squadra di Max Allegri e poi firmare il proprio contratto che lo legherà al club azzurro in prestito oneroso (3 milioni di euro) più diritto di riscatto fissato a 27.
Sarebbe il secondo acquisto dell'estate dopo Favasuli
Fatti salvi i riscatti di Alisson, Milinkovic-Savic e Hojlund, il Napoli accoglie il secondo rinforzo estivo dopo Favasuli.
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