TMW Roma, buone notizie per Gasperini: Malen torna in gruppo. Pellegrini e altri due ancora a parte

Buone notizie dalla capitale: bomber Donyell Malen torna in gruppo. L’attaccante olandese, che ieri non aveva preso parte all’allenamento con il resto della squadra, è tornato regolarmente a lavorare coi compagni e ha svolto l'intera seduta agli ordini di mister Gian Piero Gasperini. Hanno invece lavorato a parte Lorenzo Pellegrini, Bryan Zaragoza e Artem Dovbyk.

Malen e compagni stanno preparando la sfida col Parma di domenica alle ore 18, valida per il 36° turno di Serie A.