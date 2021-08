Roma, buone notizie per Mourinho: Pellegrini in gruppo, Villar ancora a mezzo servizio

vedi letture

Buone notizie per la Roma di Josè Mourinho, che ha riaccolto in gruppo Lorenzo Pellegrini dopo due giorni di riposo a causa di un problema alla coscia destra. Parzialmente con i compagni anche Gonzalo Villar, sottolinea VoceGialloRossa.it: il centrocampista è stato costretto ad abbandonare anzitempo il ritiro in Portogallo per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.