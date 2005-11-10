Roma, Castro: "Davanti ho un fenomeno, ma da Malen posso imparare tanto"

Santiago Castro, attaccante della Roma, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 contro il Genoa, sbloccata da un suo gol: "Questo è il messaggio che volevamo dare, avevamo fatto una grandissima partita col Real ma anche col Como. Volevamo continuare così, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita di Champions che è troppo importante".

Senza Malen ci sei tu...

"Tutti ci siamo, la grande qualità di questa squadra è questa. Il mister mi dà tanta fiducia, tutti lavoriamo per farci trovare pronti. Ci sono perché non c'è un altro, davanti c'è un fenomeno come Malen ma sono contento perché posso imparare tanto da lui".

Più bello il gol tuo o quello di Lavezzi?

"Non lo posso dire io, lo deve dire la gente. Devo fare tante cose per potermi paragonare a Lavezzi, manca tanto".