Santiago Castro ha conquistato l'Argentina ma perso la titolarità: per la Roma va bene così

Sono più di due mesi dall'inizio della Serie A 2026/27 e con l'arrivo della sosta per le nazionali che spezzerà il mese di novembre per il calcio dei club, è arrivato il momento di fare qualche analisi sui primi 75 giorni di Santiago Castro con la maglia giallorossa. Il vice Malen paga un campionato fin qui eccezionale dell'olandese, con Gasperini che fino ad ora gli ha concesso solo le briciole.

35 milioni per 370 minuti: un po' pochini, ma come si fa a compete con questo Malen?

Qualche numero in primis: 11 presenze, 1 gol e 2 assist, ma in appena 370 minuti con la maglia della Roma, che per averlo ha scucito 35 milioni di euro in direzione Bologna, mandando anche Dovbyk in Emilia. Ma come detto, il rendimento dell'attaccante olandese è stato troppo positivo per pensare ad un'alternanza di centravanti, che hanno peraltro caratteristiche fisiche e tecniche totalmente diverse.

Solo un gol in giallorosso, ma bello pesante: ha sbloccato la sfida al Genoa

Ciò detto, per Castro la prima e unica presenza da 90 minuti ha coinciso anche con il primo e unico gol in giallorosso, pesante peraltro, perché in grado di scardinare la difesa del Genoa di De Rossi in una gara che si stava mettendo in salita. C'è anche la firma dell'argentino, che è anche entrato in pianta stabile nella Seleccion, i questo eccezionale ruolino di marcia dei giallorossi di Gasperini.