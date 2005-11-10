Roma, Castro: "Contento per il gol, siamo un gruppo unito. Futuro? Pensiamo partita dopo partita"
Matteo Selli
Le parole dell'attaccante della Roma Santiago Castro, ai microfoni di DAZN, al termine della sfida di campionato contro il Monza:
"Come attaccante voglio fare sempre gol, ma la squadra è più importante. Voglio portare avanti questa squadra e questa città. Gol? Uno vuole sempre essere importante, l'esultanza è stata bellissima, dimostra che siamo tutti uniti. Loro sono sempre con me, mi aiutano. È stata un emozione più di gruppo che individuale. È soddisfacente avere un giocatore come Malen, ti spinge a migliorare sempre. Abbiamo giocatori di grandissima qualità, non lo vedo come un lato negativo, ma positivo. Mi sento importante e considerato, il mister fa giocare tutti. Lui mi chiede di cambiare modo di giocare, ho sempre giocato spalle alla porta, ora devo puntare. All'inizio è stato difficile, ma mi sto abituando. Gioco con grandi giocatori, siamo contenti di questa quota gol, vogliamo continuare così. Futuro? Non pensiamo alla classifica, guardiamo partita dopo partita".