Le parole dell'attaccante della Roma Santiago Castro, ai microfoni di DAZN, al termine della sfida di campionato contro il Monza:

"Come attaccante voglio fare sempre gol, ma la squadra è più importante. Voglio portare avanti questa squadra e questa città. Gol? Uno vuole sempre essere importante, l'esultanza è stata bellissima, dimostra che siamo tutti uniti. Loro sono sempre con me, mi aiutano. È stata un emozione più di gruppo che individuale. È soddisfacente avere un giocatore come Malen, ti spinge a migliorare sempre. Abbiamo giocatori di grandissima qualità, non lo vedo come un lato negativo, ma positivo. Mi sento importante e considerato, il mister fa giocare tutti. Lui mi chiede di cambiare modo di giocare, ho sempre giocato spalle alla porta, ora devo puntare. All'inizio è stato difficile, ma mi sto abituando. Gioco con grandi giocatori, siamo contenti di questa quota gol, vogliamo continuare così. Futuro? Non pensiamo alla classifica, guardiamo partita dopo partita".