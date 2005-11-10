Santiago Castro, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza, gara nella quale è rimasto in campo nonostante un taglio alla testa, riuscendo a segnare il gol del definitivo poker giallorosso: "In ogni partita uno vuole sempre dare il massimo per la squadra. Per un attaccante è sempre importante segnare e quest'anno è stato un po' pesante non riuscire a fare gol. Però sono entrato, ho dato tutto per la squadra e stasera ho segnato quel gol che cercavo tanto”.

È un attaccante che fa sempre prestazione, ma come sta vivendo questa nuova avventura alla Roma?

“È vero che vengo da una stagione nella quale ho giocato più o meno cinquanta partite da titolare. Però uno vuole sempre essere importante, sia che giochi dall'inizio sia che abbia a disposizione cinque o dieci minuti. Quando ti tocca entrare, vuoi dare il cento per cento per la squadra. Il mister ti fa sempre sentire importante, che tu giochi novanta minuti, cinque o dieci. Penso che sia così per tutti i giocatori della squadra”.

A Parigi Gasperini l'ha schierata titolare e avete giocato una partita di grande convinzione. Con quale mentalità siete entrati in campo contro quella che viene considerata una delle squadre più forti del mondo?

“Giochiamo sempre allo stesso modo. Non ci sentiamo inferiori a nessuno. Siamo una squadra forte, siamo un gruppo unito che vuole sempre fare la propria prestazione e proporre il proprio gioco. Siamo andati a giocare uno contro uno contro una squadra nella quale i giocatori si scambiano continuamente le posizioni. Ma noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Anche contro il Real Madrid abbiamo giocato così, a Manchester abbiamo fatto una grandissima partita. Non ci sentiamo inferiori a nessuno, anzi, sappiamo di essere forti con le nostre armi e andiamo a giocarcela contro tutti”.