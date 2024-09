Ufficiale Roma, ceduto a titolo definitivo Keramitsis al Pogon: "Mi avete fatto diventare uomo"

Dopo la stagione 2020/2021 vissuta nel settore giovanile dell'Empoli, Dimitrios Keramitsis, difensore centrale classe 2004 originario di Salonicco, in Grecia, decise di accettare la corte della Roma.

Un "amore a prima vista" quello col club capitolino che il 16 gennaio 2022 arrivò a portare il giovane talento all'esordio in Serie A nel match dell'Olimpico contro il Cagliari terminato con un successo dei giallorossi, allora allenati da José Mourinho per 1-0 grazie al gol di Sergio Oliveira.

Oggi, ad oltre due anni di distanza da quel giorno Keramitsis ha salutato ufficialmente la Roma firmando un triennale con i polacchi del Pogon Szczecin.

Subito dopo il comunicato del suo nuovo club il 20enne ha scritto un post di commiato al mondo giallorosso attraverso il proprio account Instagram:

"Grazie Roma per 3 anni pieni di vittorie, sconfitte, sacrifici e tante emozioni che mi hanno fatto crescere come uomo e come calciatore. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano all interno di questo club, che mi hanno fatto sentire questa squadra come casa mia subito fin dall’inizio.

Voglio ringraziare la dirigenza, i miei compagni e gli staff con cui in questi 3 anni siamo arrivati in 4 finali (2 vinte, 2 perse) che mi sono stati vicini nei momenti difficili e con i quali ho vissuto momenti di grande felicità. È stato un onore per me rappresentare questa maglia, Arrivederci, Dimitrios"