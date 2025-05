Roma, con Gasperini Dybala sarà una risorsa e non un problema

Paulo Dybala sta trascorrendo la sua estate tra riposo e recupero fisico, ma con un occhio sempre vigile sulle dinamiche che riguardano la sua Roma. Anche da New York, l'attaccante argentino ha seguito con grande attenzione la telenovela legata alla scelta del nuovo allenatore, consapevole di quanto questa decisione avrebbe potuto influenzare il suo futuro professionale in giallorosso.

Ora che l'approdo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è praticamente definito, Dybala non può che esprimere la sua soddisfazione. La "Joya" si sente tutelata e valorizzata da questa scelta, non percependo alcun rischio di essere penalizzato dal nuovo tecnico. Anzi, per Dybala, ritrovare Gasperini dopo oltre dodici anni rappresenta un'opportunità stimolante e positiva, sia a livello personale che per le ambizioni della Roma, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

È stato proprio Gasperini a lanciare un giovanissimo Dybala nel calcio che conta, ai tempi del Palermo. Un legame che va oltre il rapporto professionale e che ora si rinsalda nella capitale. L'argentino è convinto di poter dare un contributo significativo al progetto di Gasperini, mettendo a disposizione quel talento e quella qualità che ogni allenatore desidera avere in squadra. Dybala è pronto a essere un protagonista, a fornire quel "plusvalore" che può fare la differenza e aiutare la Roma a raggiungere traguardi importanti sotto la guida del tecnico che per primo credette in lui.