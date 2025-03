Roma, Cristante: "Gara interpretata bene. Champions? Impensabile qualche mese fa"

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna vinta per 0-1 sul campo del Lecce e valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Vittorie così danno la cifra dei valori di questo gruppo?

"Gara interpretata bene. Ci siamo mangiati dei gol, ma l'importante era vincere".

Potete insidiare quelle che stanno più in alto di voi?

"Penso di sì, non si fa il nostro filotto se non hai certe caratteristiche. Ora testa agli scontri diretti".

Siete in corsa per la Champions: l'avresti immaginato a dicembre?

"Non so se ci avrei creduto. Siamo stati bravi a fare un filotto come raramente avevamo fatto in questi anni e ora ce la giochiamo"