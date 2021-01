Roma, Cristante: "Non è tutto da buttare. Il mio ruolo? Gioco dove mi viene chiesto"

La Roma esce sconfitta dalla sfida contro lo Spezia e saluta la Coppa Italia. Una delusione cocente per la truppa giallorossa che Bryan Cristante, centrocampista giallorosso, ammette: "Abbiamo fatto due brutte partite, oggi abbiamo fatto errori dietro soprattutto all'inizio e non siamo riusciti a chiudere la partita. Poi le due espulsioni hanno compromesso la qualificazione. Gli errori a cosa sono dovuti? Sono errori, punto e basta. Si fanno e bisogna solo cercare di non farli. Sabato giochiamo di nuovo contro lo Spezia e non abbiamo alternative alla vittoria", le sue parole ai microfoni di Rai Sport.

Quale è il suo ruolo più congeniale?

"Ogni allenatore fa le sue scelte, io cerco di giocare dove mi viene chiesto. Io mi sento meglio a centrocampo, l'ho sempre detto, ma mi viene chiesto di fare il centrale e lo faccio".

Questo sistema di gioco sfavorisce la difesa?

"Non è tutto da buttare, abbiamo perso due partite. Stiamo facendo un ottimo campionato, in Europa League siamo passati, non è che dopo due sconfitte dobbiamo stravolgere modulo e pensare che non va bene niente. Bisogna anche vedere le altre partite".