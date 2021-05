Roma, da Dzeko a Mayoral passando per Cristante e Karsdorp: tanti sotto esame con Mou

Ultima quattro partite per la Roma. Da una parte i giallorossi guardano al campo per cercare di chiudere al meglio una stagione. Dall’altra si prova a guardare al futuro con José Mourinho pronto a sostituire Paulo Fonseca. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sono diversi i giocatori che potrebbero essere sotto esame: i primi due sono Dzeko e Borja Mayoral con il bosniaco che vuole tornare a sbloccarsi in campionato. Il secondo è Bryan Cristante il quale forse non ha la fisicità richiesta dallo Special One ma ha i giusti tempi di inserimento e di palleggio. Il terzo è Rick Karsdorp. Mourinho, si legge, cerca due esterni che abbiano caratteristiche diverse: uno spinge e l’altro copre.