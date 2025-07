Roma, Dovbyk in vendita a 38 milioni: ci pensano due club. E il Girona rimane vigile

Artem Dovbyk è pronto a tornare in campo, ma con un obiettivo diverso rispetto ai compagni: mettersi in mostra e convincere qualcuno a puntare su di lui. Dopo aver superato i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box (un’infiammazione tendinea con conseguente sovraccarico muscolare) il centravanti ucraino è stato recuperato dalla Roma e sarà progressivamente impiegato nelle prossime amichevoli.

Dovbyk, 28 anni, viene da una stagione complicata ma comunque chiusa con 17 reti tra campionato e coppe: bottino tutt’altro che trascurabile al debutto in Serie A, nonostante le difficoltà vissute dai giallorossi. Ed è proprio su questo curriculum che stanno lavorando gli intermediari, proponendo il bomber in giro per l’Europa. Villarreal e Newcastle si sono informati, soprattutto i Magpies in vista della possibile partenza di Isak. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

La Roma, però, non fa sconti: servono almeno 38 milioni per evitare minusvalenze, anche a causa del 10% da riconoscere al Girona sulla futura rivendita. Un ritorno al club catalano non è da escludere, anche se al momento non ci sono stati contatti concreti. Nel frattempo, Dovbyk siederà in panchina contro il Cannes e seguirà la squadra nel tour francese e inglese. Obiettivo: trovare una nuova destinazione e liberare risorse preziose per il mercato giallorosso.