Roma, Dzeko costa troppo: Icardi candidato numero uno per la sostituzione

Dzeko sì o Dzeko no? Questo sarà uno dei primi dilemmi davanti al quale si troverà José Mourinho quando sbarcherà nella capitale per prendere in mano la Roma. Al tecnico l'attaccante piace molto, lo ha visto da vicino in Premier League e ne ha seguito le gesta in giallorosso. Il problema è che il suo ingaggio da 7,5 milioni di euro è altissimo se si considera anche l'età, 35 anni. Non è detto che alla fine il bosniaco e il club non decidano di andare avanti insieme, ma nel caso in cui si arrivasse a una separazione anticipata, i nomi in lizza per sostituirlo al momento sono due: Mauro Icardi, che non è titolare nel PSG e che dunque potrebbe nuovamente cambiare aria; o Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. A riportarlo è Il Corriere della Sera.