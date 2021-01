Roma-Dzeko, sull'addio pesa anche la contrarietà della famiglia. Che rimarrà nella Capitale

vedi letture

Il caso Edin Dzeko resta aperto in casa Roma, con la società che cerca una soluzione e quindi una destinazione per il centravanti bosniaco, ma deve fare i conti con le difficoltà di un mercato povero di soldi. E anche con i tanti dubbi del giocatore su un eventuale addio. Legati anche alla situazione famigliare: come ricorda Il Messaggero, infatti, già in passato sua moglie Amra si oppose già nel 2018 al trasferimento al Chelsea. E, se Dzeko dovesse fare i bagagli, la famiglia rimarrebbe comunque a Casal Palocco, frazione della Capitale dove vive attualmente. Così, detto che Dzeko è giocatore da big, un'ipotesi che resta in piedi è quella di un trasferimento temporaneo per rimandare al termine della stagione la questione. A meno di una tregua con Fonseca.