Roma, la società prepara una multa esemplare per Dzeko. Tiago Pinto tenta la mediazione

vedi letture

Il grande gelo resiste. In casa Roma, la situazione da seguire è sempre quella di Edin Dzeko, centravanti bosniaco in rotta, anzi in completa rottura col tecnico Paulo Fonseca. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società giallorossa preparerebbe una multa salata per il proprio ex capitano, che domenica contro l'Hellas resterà ancora fuori per fare spazio a Borja Mayoral. I Friedkin da questo punto, vogliono un provvedimento esemplare, soprattutto per l'ammutinamento sfiorato nella giornata di venerdì.

Pinto tenta la mediazione: poche offerte - Poi, il mercato. Perché la Roma si sarebbe mossa per cercare una destinazione a Dzeko, ma in questo momento nessuna delle grandi squadre che pure sarebbero interessate sempra disponibile a mettere sul piatto i tanti soldi d'ingaggio che l'ex City percepisce. Sul piatto, di concreto, solo una proposta dal West Ham e un timido sondaggio dal Siviglia. Così, il general manager arrivato dal Benfica starebbe tentando la mediazione, per arrivare almeno al termine della stagione con Fonseca e Dzeko entrambi in squadra. Anche se l'uno preferirebbe non vi fosse l'altro.