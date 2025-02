Roma, ecco il vice-Angelino: Salah-Eddine, il jolly della difesa a disposizione di Ranieri

Un nuovo rinforzo per Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma ha accolto nella giornata di ieri un nuovo difensore per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Atterrato nella sera a Ciampino, Anass Salah-Eddine è diventato un nuovo calciatore giallorosso. Giocatore molto promettente è reduce da un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Twente, olandese di nascita ma anche col passaporto marocchino, è approdato nella Capitale per una cifra che si aggira fra i sette e gli otto milioni di euro.

Il suo percorso nei club fra Twente e Ajax

Difensore centrale dotato di una grande duttilità è capace di ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Cresciuto prevalentemente nell’AZ Alkmaar e poi nell’Ajax ha debuttato in prima squadra nel maggio 2022 contro il Vitesse nel match pareggiato dai biancorossi di Amsterdam per 2-2. L’estate successiva firma un contratto triennale sempre con i Lancieri andando poi in prestito al Twente. E proprio in questa squadra che gioca con maggiore continuità con la cessione che diventa definitiva nel gennaio dell’anno scorso.

Le statistiche della stagione in corso

Nel campionato in corso, Salah-Eddine gioca con maggiore continuità e si fa notare parecchio collezionando complessivamente fra campionato, coppa nazionale, Champions ed Europa League 29 presenze segnando anche due reti.